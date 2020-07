Més renovacions

Actualitzada 08/07/2020 a les 06:56

MOUSSA DIAGNE NO EXECUTA LA CLÀUSULA I SEGUIRÀ AL CLUB

No és una renovació, però gairebé, i és que el jugador franquícia del MoraBanc Andorra no va executar la clàusula que expirava ahir per trencar el seu contracte (lleugerament superior als 100.000 euros) i seguirà, almenys de moment, a les files de l’entitat que presideix Gorka Aixàs.

Diagne havia tingut algunes propostes al llarg de la temporada tant de l’ACB com d’alguna altra lliga europea, i fins i tot es va arribar a donar per fet que el seu futur estava a les files del Kirolbet Baskonia, tal com van explicar diversos mitjans del País Basc. La lesió que va patir fa unes setmanes i que el va deixar fora de la fase final tampoc ha ajudat, igual que també la situació d’incertesa general que hi ha al món del bàsquet i de l’esport amb la pandèmia del coronavirus.

Tot i no executar la clàusula per trencar el seu contracte, això no vol dir que el pivot senegalès segueixi sí o sí com a tricolor la temporada que ve, ja que si hi ha algun equip interessat a fer-se amb els seus serveis podria negociar amb el MoraBanc Andorra.

El MoraBanc Andorra segueix planificant la propera temporada i el club va tancar ahir dues renovacions més després de la de Tyson Pérez dilluns, la de Bandja Sy fins al 2022 i la de David Jelínek fins al 2023.Pel que fa a l’aler-pivot francès, el 30 de juny va acabar la seva vinculació amb el club, però el seu bon rendiment al llarg de tota la temporada ha fet que l’entitat li presentés una oferta de renovació per a les dues properes temporades i seguirà completant el joc interior tricolor dos cursos més. En aquesta primera campanya com a tricolor, Sy ha fet una mitjana de 7,4 punts, 4,3 rebots, 1,2 recuperacions i 8,7 crèdits de valoració en els 24 duels que ha disputat a la competició domèstica. Pel que fa a l’Eurocup, va disputar 14 duels amb una mitjana de 6,1 punts, 4 rebots i 6,3 de valoració.L’aler-pivot va convertir-se ràpidament en una de les peces claus de l’equip i ja des de la pretemporada va passar a ser important per a Ibon Navarro, que va apostar per ell en el cinc titular a la gran majoria de partits d’aquest curs.El MoraBanc Andorra també va assegurar-se ahir la presència d’uns dels capitans, David Jelínek, fins al 2023. L’aler txec tenia contracte fins a la propera temporada, però el club va fer una operació similar a la de Tyson Pérez i es garanteix comptar amb ell a la plantilla durant els propers tres cursos. Jelínek ha tancat el curs amb 9,2 punts i 6 crèdits de valoració a la Lliga Endesa, mentre que a l’Eurocup el txec ha tingut una mitjana de 8,6 punts, 1,4 rebots i 5,6 de valoració.Però més enllà de números, el txec ha entrat aquesta temporada a la història del MoraBanc Andorra, ja que s’ha convertit en el jugador amb més partits de la història del club, superant José Luis Llorente. Jelínek va arribar al club provinent de l’Anwil Wloclawek de Polònia, i si compleix tot el contracte haurà estat set temporades a l’entitat tricolor.Sobre aquesta continuïtat, el director general del club, Francesc Solana, va manifestar que “parlem d’un dels pilars de l’equip des de fa anys i d’algú cada cop més identificat amb el projecte i amb el país”. A més, va afegir que “la nova extensió del seu contracte és la mostra més clara de la confiança per seguir progressant de les dues parts”.Amb les renovacions ja realitzades de Jelínek, Sy i Tyson Pérez, els únics jugadors de la plantilla 2019-2020 que queden sense contracte són Colom, Massenat i Senglin. Així doncs, el MoraBanc té sis jugadors a la plantilla, ja que Hannah, Llovet i Diagne encara tenen vincle amb el club.