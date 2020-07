Govern suprimeix les llicències de no residents a la lliga nacional

Actualitzada 08/07/2020 a les 17:12

El Govern suprimirà la normativa aprovada al 2012 per l'assemblea general de la FAF que permet als equips de la lliga nacional de futbol tenir a la seva plantilla a quatre futbolistes no residents (que visquin fins a 350 quilòmetres del país), sempre que aquests no siguin professionals i comptin amb una assegurança privada, segons ha pogut saber el Diari. Aquesta llei era una aspiració dels clubs de la lliga per tenir un mercat més ampli per fitxar, i després de consultar-ho amb el gabinet jurídic de l'executiu que va donar llum verd a la demanda de les entitats.

Aquesta normativa va tornar a primera línia amb la polèmica arran del cas de l'ex-futbolista de l'UE Engordany, Junior Kobon, i la seva agressió a Richy Hurtado. La Policia va proposar cinc anys d'expulsió per ell per viure de manera irregular al país, tot i tenir una de les llicències per a no residents.

El Diari ja va explicar al març que el ministeri de l'Interior investigaria si hi havia més casos de jugadors amb llicència de no residents i que viuen al Principat, igual que va fer el secretari d'Estat d'Esports, Justo Ruiz, en una entrevista en aquest mitjà. Sobre això, Ruiz va manifestar que “és una figura que es va crear per donar més nivell a la competició, i la llei no prohibeix que un no resident pugui tenir llicència, però s’han de complir alguns aspectes”, i va afegir que “si la figura desperta inseguretat, és evident que des d’Interior, Immigració i Esports, haurem d’intentar i aconseguir que doni seguretat i compleixi la normativa”. A més, va assenyalar que “si no és així i no es compleix del tot la normativa, els equips que no ho fan adulteren la competició i s’incompleix una llei vigent”, a més de cloure que “és una cosa amb la qual no podem mirar cap a un altre costat, i amb la FAF ho haurem d’estudiar”.