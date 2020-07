L'OTSO Travessa d'Encamp 2020 obre les inscripcions

Actualitzada 07/07/2020 a les 06:33

Redacció Encamp

L’OTSO Travessa d’Encamp 2020, primera cursa de munta­nya del país després del coronavirus, va obrir les inscripcions per a l’edició d’enguany.

La cita serà el 19 de juliol i també obrirà la Multisegur Assegurances Copa d’Andorra de curses de muntanya. En total hi haurà tres proves, una de sis quilòmetres, una d’onze i una de 21.

El preu de les inscripcions serà de 20 euros, i s’hi inclourà el kit de cursa amb el dorsal, material com mascareta i avituallaments en cursa i a l’arribada.