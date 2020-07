El Mundial se celebrarà del 26 de febrer al 3 de març

El Comapedrosa serà l’epicentre i encara s’està estudiant quin serà el format exacte i quantes curses es disputaran

Actualitzada 07/07/2020 a les 07:12

Marc Basco Andorra la Vella

La Federació Internacional d’Esquí de Muntanya (ISMF) va confirmar ahir que el Campionat del Món de l’especialitat se celebrarà del 26 de febrer al 3 de març a l’entorn del Comapedrosa. La intenció de la ISMF és realitzar un total de quatre curses (individual, vertical, relleus i esprint), tot i que EMAP i la Federació Andorrana de Muntanyisme encara estan estudiant quin acabarà sent el format definitiu arran de la pandèmia del coronavirus.

A més, la intenció de la ISMF és fer curses en categoria sènior, sub-18, sub-20 i sub-23. El director tècnic de la Federació Andorrana de Muntanyisme va manifestar que “la federació internacional ens coneix, sap com treballem i és clar que tot i ser una situació complicada té confiança en nosaltres”.



La Copa del Món, al desembre

A més de les dates del Mundial d’Andorra, la ISMF també va confirmar les dates de la Copa del Món d’esquí de muntanya. El calendari arrencarà a Itàlia el 19 i 20 de desembre amb la disputa de la prova d’Adamello.

El circut mundial s’aturarà fins a final de gener amb la prova de Verbier (Suïssa) i tindrà dues proves al febrer a Courchevel (França) i Martell (Itàlia). Per últim, la Copa del Món es tancarà del 25 al 28 de març a Madonna di Campiglio (Itàlia). A més del 10 al 13 de març es farà el Campionat del Món de llarga distància per equips amb la disputa de la Pierra Menta (França).