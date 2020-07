Xavi Cardelús tanca els lliures en cinquena plaça

Actualitzada 06/07/2020 a les 07:02

Redacció Estoril

Xavi Cardelús va tancar els entrenaments lliures de la primera cita de l’Europeu de Moto2 a Estoril (Portugal) amb una cinquena posició. A la primera de les dues sessions, el pilot del Team Stylobike va fer una millor volta d’1’42”253, mentre que a la segona sessió no va poder millorar el seu temps i va aturar el crono en 1’42”354. El millor temps a totes dues sessions va ser per a l’italià Yari Montella.

Després dels lliures, Cardelús va assenyalar que “ha estat un dia força positiu i les coses han anat força be a la jornada d’avui, tant a la primera com a la segona sessió”. A més, va destacar que “a la primera hem tingut uns petits problemes que hem pogut solucionar i millorar de cara a la segona, però el fet que la temperatura fos molt més alta, ha provocat que no pogués millorar encara més el meu registre del matí”.

Després de dues jornades d’entrenaments lliures, avui es torn per a la qualificació, i Cardelús va afirmar que “hem fet molt bona feina i estem en bones condicions per afrontar els entrenaments qualificatoris i les curses”. Les dues qualificatòries estan programades a les 12.55 i 16.40 hores.