Per la porta gran

Actualitzada 05/07/2020 a les 08:13

EL LUSITANS QUEDA EXCLÒS DE LA LLLIGA UNIDA I NO PODRÀ COMPETIT L'ANY VINENT

El declivi d’un dels grans del futbol del país es consuma, i l’FC Lusitans, campió de la lliga en dues ocasions, i també amb una Copa i dues Supercopes al seu palmarès, no podrà competir la propera temporada. Això es desprèn, almenys, de la resolució del Comitè de Competició de la FAF de divendres, quan va decidir sancionar el conjunt vermelho a l’aplicar els articles 42.1 b i 42.3 del règim disciplinari de la FAF després de no presentar-se dues vegades a un partit en una mateixa temporada.

Segons la normativa, aquest fet es castiga amb “l’exclusió de la competició, i a l’inici de la següent temporada haurà de participar a la divisió o categoria immediata inferior”, però com el Lusitans ja es troba a la categoria més baixa, el mateix punt del reglament indica que “si el culpable participa en l’última categoria, no podrà competir durant la temporada següent a a la sanció imposada”, és a dir, que el conjunt vermelho no podrà jugar el curs vinent. Per si això fos poc, la temporada 2021-2022, quan l’equip hauria de tornar a competir, tampoc podrà pujar, ja que l’article 42.1 b especifica que “no podrà ascendir en la temporada successiva en què s’hagi incorporat a la competició”.

Aquesta sanció suposa gairebé la desaparició del club, ja que arrossega diversos problemes amb les nòmines, multes de la Batllia, o l’última gran estocada, la sanció de la FIFA de tres mercats sense poder fitxar cap jugador a causa dels impagaments amb jugadors.

Cent dinou dies després, avui es reprèn el futbol nacional amb la dinovena jornada de la Lliga Multisegur Assegurances. Lluny queda ja, i moltes coses han passat, des d’aquell 8 de març quan van disputar-se els darrers partits de la competició nacional, amb el duel entre FC Ordino i Vall Banc Santa Coloma com a últim tastet de l’esport rei a les nostres fronteres en un matx que va tenir els gols d’Àlex Martínez, Nico Medina i Javi López, els afortunats últims golejadors en un partit de futbol al Principat.Ara, però, quatre mesos després torna la competició, però ho haurà de fer amb mesures especials com a tot arreu en què s’han reprès les competicions. La Lliga Multisegur Assegurances es jugarà en dos estadis, a la Borda Mateu com és habitual, i també a l’Estadi Nacional, a més, els equips podran realitzar cinc canvis en un màxim de tres interrupcions tal com està passant a totes les lligues, i també hi haurà una aturada d’hidratació al minut 30 i 75 de partit, i no es permetrà la presència de públic a les graderies.Tot i que la jornada arrenqui a les 11.00 hores amb dos partits, el plat fort serà l’últim duel de la jornada que enfrontarà a les 20.30 hores a la Borda Mateu els dos primers classificats, Inter Club Escaldes i Vall Banc Santa Coloma. El conjunt d’Adolfo Baines és líder amb quatre punts de marge sobre els colomencs, fet que els dona un cert avantatge de cara a aconseguir el seu primer títol de lliga, però el fet que els dos primers s’hagin d’enfrontar dues vegades (avui, i al duel dels play-off) fa que el Vall Banc encara depengui també d’ell mateix per ser campió si guanya els sis partits que resten fins al final de la temporada.Un cop superada la pandèmia, els tècnics ja se centren en l’esport, i l’entrenador de l’Inter, Adolfo Baines, va manifestar que “estem ja en mode partit, amb ganes que arrenqui i fer-ho tan bé com sigui possible”, mentre que el del Vall Banc Santa Coloma, Marc Rodríguez, va destacar que “és una alegria que pugui tornar el futbol”. De cara al duel d’aquesta nit, Baines va assenyalar que “volem arribar als objectius que ens havíem plantejat a l’inici de la lliga, i que ara reprendrem”, mentre que el seu contrincant avui té clar que el duel pot ser l’última bala, i va afirmar que “si guanyem tot, serem campions, però si no guanyem, no; així que és una final per a nosaltres”.Més enllà d’aquest duel, la jornada s’obre a les 11.00 h amb l’Atlètic Escaldes - UE Santa Coloma a l’Estadi Nacional, i l’UE Sant Julià - UE Carroi a la Borda Mateu. A més, a les 16.30 h, l’UE Engordany i l’FC Ordino també es veuran les cares a la Borda Mateu.L’associació de jugadors va emetre un comunicat en què es queixava dels horaris d’alguns partits degut a la situació meteorològica, i també va criticar la postura de la FAF per mantenir a l’AFA al marge. A més, va desitjar sort a tots els futbolistes pel retorn de la lliga.