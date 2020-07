La federació obre les inscripcions per al campionat de resistència

Actualitzada 05/07/2020 a les 07:02

La Federació Motociclista d’Andorra va obrir les inscripcions per a una de les novetats d’aquesta temporada, el Campionat d’Andorra de Resistència que es farà amb Pit Bikes.

La primera cursa està programada per a diumenge vinent al Circuit d’Andorra-Pas de la Casa, i la segona serà el 5 de setembre. Hi haurà tres categories de 90, 140 i 160 centímetres cúbics, i cada equip haurà de ser d’entre 2 i 4 corredors, sempre que siguin majors de 12 anys. Per tal d’inscriure’s a la prova, els corredors hauran de disposar de la llicència de la Federació Andorrana de Motociclisme, o de la d’una altra federació nacional.

D’altra banda, avui arrenca el campionat nacional de trial amb la disputa de la primera cita, el Trial d’Anyós.