L'FC Andorra s'interessa pel central Manuel Farrando

Actualitzada 05/07/2020 a les 06:59

Redacció Andorra la Vella

Després de les renovacions de Miguel Bañuz i Rai Marchan, l’FC Andorra segueix perfilant la plantilla per al proper curs, i segons ha pogut saber el Diari, un dels jugadors que interessen a l’entitat tricolor és el central Manu Farrando.

Nascut a les illes Balears fa 25 anys, el futbolista d’origen argentí va jugar la passada temporada a les files del filial del Celta de Vigo, on va disputar un total de 24 partits. Abans d’estar a Galicia, Farrando havia estat tota la seva carrera a l’Atlètic Balears, on va formar-se. De fet, el defensa acumula gairebé 150 partits a la categoria de bronze del futbol espanyol.

Farrando va acabar contracte amb el Celta de Vigo, i una de les propostes que ha rebut és la de l’FC Andorra, bon coneixedor del futbol gallec, ja que també va incorporar Rai Marchan del mateix equip. A més, també va interessar-se durant el mercat d’hivern en Martí Vilà, lateral del Deportivo de la Coruña B.

D’altra banda, una de les referències de l’equip, Ernest Forgas, podria deixar el club, ja que alguns mitjans asseguren que fitxarà pel CD Badajoz en els propers dies. Els extremenys jugaran el play-off d’ascens.