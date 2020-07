Xavi Cardelús s'estrena amb els lliures a Estoril

Actualitzada 04/07/2020 a les 07:09

Redacció Estorial

Després de l’aturada pel coronavirus, Xavi Cardelús torna avui a la competició a Estoril amb la primera cita de l’Europeu de Moto2. El pilot torna a aquest certamen després d’haver disputat l’any passat el Mundial, i ho farà amb el Team Stylobike, amb qui ja va competir al Campionat d’Europa.

L’acció arrenca avui amb dues tandes d’entrenaments lliures a les 10.00 i les 16.00 hores, i demà hi haurà dues sessions més. Durant la jornada de dilluns es faran les dues sessions de qualificació, i per dimarts estan programades les dues curses, que seran a 18 voltes.

Cardelús va fer aquesta setmana els últims tests i va manifestar que “hem d’estat molt contents pels resultats del treball que hem fet en aquest segon dia de tests a Estoril, tant pel temps aconseguit com per la feina que hem avançat de cara a la primera cursa de la temporada”, i va afegir que “tenim la posada a punt de la moto força definida per afrontar els entrenaments”.