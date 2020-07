Tere Morató deixa l'FC Barcelona després de quatre temporades

Actualitzada 04/07/2020 a les 07:04

Marc Basco Andorra la Vella

Tere Morató no seguirà vinculada a l’FC Barcelona la temporada vinent, on ha militat els tres últims cursos. La futbolista acabava contracte el 30 de juny i l’entitat catalana va explicar que és una de les jugadores que abandonen el filial, a qui no se li ampliarà el contracte després del canvi a la banqueta del filial blaugrana, ja que Jordi Ventura deixa el càrrec i Miguel Lorente passa a ser l’entrenador. Els blaugrana van voler agrair “el seu esforç, compromís i dedicació”, i van desitjar-li “molta sort en el seu futur esportiu i personal”.

Morató va arribar al conjunt blaugrana el 2016 per jugar a l’equip filial després de les bones actuacions que havia tingut a les files de l’Enfaf, i també amb la selecció catalana, on va proclamar-se campiona d’Espanya en categoria sub-18 després de derrotar la Comunitat Valenciana. La seva trajectòria com a blaugrana va arrencar amb problemes, ja que va patir una greu lesió (ruptura del lligament encreuat anterior del genoll) que la va tenir fora gairebé sis mesos, però va poder recuperar-se, reaparèixer i finalitzar la temporada sobre el terreny de joc.

La internacional absoluta va ser una de les peces importants del filial blaugrana després de superar la greu lesió i la seva feina es va veure recompensada amb la presència en dues pretemporades amb el primer equip de l’FC Barcelona. A més, també va debutar en un duel amistós contra l’Europa en què va anotar dos gols.

Durant la seva carrera com a jugadora blaugrana, Morató va proclamar-se campiona de la lliga de Segona Divisió en dues ocasions, durant les temporades 2016-2017 i 2017-2018.