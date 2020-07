El Mundial serà a Cortina d'Ampezzo l'any vinent

Actualitzada 04/07/2020 a les 09:20

Redacció Andorra la Vella

La Federació Internacional d’Esquí (FIS) va confirmar que el Mundial d’esquí alpí es farà a Cortina d'Ampèzzo (Itàlia) l’any vinent, concretament del 9 al 21 de febrer.

La cita ja estava programada per a aquestes dates, però a causa de la pandèmia del coronavirus, tant la federació italiana com el Comitè Olímpic Italià van demanar posposar la cita al 2022, ja que es tracta d’una de les regions que més afectades s’han vist per la Covid-19.

La FIS va estudiar aquesta possibilitat, però finalment va decidir mantenir les dates, i el president de l’ens, Gian Franco Kasper, va manifestar que “estem contents d’haver pogut trobar una solució i que el campionat es pugui fer finalment tal com estava previst”, i va afegir que “és un dels esdeveniments més importants del calendari de la FIS, i els esforços de l’últim mes demostren l’esperit col·laboratiu de la família de l’esquí”.

Aquesta decisió ha afectat de retruc Andorra, i és que alguns mitjans afirmen que la FIS estava planejant portar el Mundial de l’any vinent al país, tot i que des de la FAE neguen aquesta hipòtesi i destaquen que ningú de l’organisme internacional s’hi va posar en contacte per plantejar aquesta possibilitat.