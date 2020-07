Capità Guinness

Ilde Lima apareixerà a l’edició del 2021 del ‘Llibre Guinness dels rècords’ després de superar l’equatorià Iván Hurtado com a futbolista que més temps ha jugat amb una selecció nacional, amb una marca de 22 anys i 148 dies, després del duel contra Turquia.

Andorra tindrà des del 2021 un tercer membre dintre del famós Llibre Guinness dels rècords després de Xavi Casas i de David Aguilar, Hand Solo. Es tracta del capità de la selecció nacional, Ilde Lima, que ara també posseeix una d’aquestes marques com a futbolista amb una carrera més longeva amb una selecció, amb un total de 22 anys i 148 dies, superant el rècord anterior obra de l’equatorià Iván Hurtado, que va jugar amb la seva selecció al llarg de 22 anys i 143 dies.

Lima va jugar el seu primer duel amb el combinat nacional el 22 de juny del 1997 contra Estònia i va aconseguir aquesta fita el 17 de novembre en el duel del Preeuropeu contra Turquia. Una marca que s’hauria pogut allargar encara més sense l’esclat del coronavirus, ja que Andorra tenia un parell d’amistosos previstos per al mes de març contra Moldàvia i les Illes Fèroe. Un cop superat el rècord va arrencar el procés de certificació perquè Guinness el donés per bo, una validesa que va arribar a l’abril. El futbolista explica que “la notícia va tindre força ressò pel que fa a la premsa internacional perquè superava Iván Hurtado, i llavors van demanar-me informació per poder validar el rècord”, i afegeix que “em van demanar l’acta del primer partit, del número cent i del de Turquia, i també altres proves per comprovar-ho”.

Amb les comprovacions fetes, el rècord ja està del tot acceptat des de l’abril i Lima apareixerà al Llibre Guinness dels rècords que està previst que es publiqui a l’octubre. De moment, i en espera del llibre, ja té el guardó que el certifica. El futbolista destaca que “fa gràcia, perquè de petit és una cosa que sempre mires, i veure-m’hi ara serà graciós”, i també assegura que “al final és sobretot un motiu d’orgull, ja no només per mi, si no per al futbol d’Andorra, que un jugador d’un país petit com el nostre pugui tenir una marca com aquesta i aparèixer al Llibre Guinness dels rècords”.

El futur a curt termini és l’inici de la Lliga Multisegur Assegurances demà, però al setembre tornen els duels de la selecció amb els sis compromisos de la Lliga de les Nacions entre setembre i novembre, i sobre les possibilitats de seguir defensant la samarreta de l’absoluta, Lima expressa que “soc conscient que em queda poc, però mentre pugui ajudar seguiré a la selecció, i crec que de moment ho estic fent”.

I tot i que és un rècord de selecció, també hi tenen molt a veure els clubs i els companys que ha tingut al llarg d’aquests 22 anys, i és per això que Ilde assenyala que “una part d’aquest rècord és també de tots els clubs on he jugat, perquè al final, sense jugar en un club és difícil que et seleccionin, i també dels companys que he tingut durant tot aquest temps”.