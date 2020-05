La Lliga Multisegur podria tenir 10 equips

Actualitzada 03/05/2020 a les 06:57

L'AJUDA DE LA UEFA SERÀ PER A INFRAESTRUCTURES I NO PER ALS CLUBS

La FAF va explicar que els 4,3 milions de subvenció que rebrà de la UEFA del Programa Hattrick aniran destinats a infraestructures que té en construcció i no a ajudar els clubs. Els diners de la UEFA van lligats a projectes concrets (com els camps que s’estan fent a la Massana), però degut a la situació actual, l’organisme va donar llibertat a les associacions perquè els destinessin a pal·liar l’impacte del coronavirus. La FAF, però, va dir en un comunicat que no pot destinar cap percentatge als equips “perquè sorgiria un problema per finançar la totalitat de les infraestructures que té en marxa i aparaulades amb la UEFA”.

La Lliga Multisegur Assegurances, màxima categoria del futbol nacional, podria tenir deu equips la temporada que ve segons ha pogut saber el Diari. L’ampliació de conjunts només es donaria en el cas que no es puguin acabar les competicions del curs actual pel coronavirus, tal com va explicar la FAF als clubs durant una reunió telemàtica. Si no finalitzessin els campionats actuals, no hi hauria cap descens entre els equips de primera, i sí que hi hauria dos ascensos directes entre els equips de la Lliga Unida, places que serien per a la Penya Encarnada i l’FS La Massana com a dos primers classificats actualment.A més, en el cas que s’acabés reprenent la Lliga Unida, no ho faria amb la disputa de les tres jornades que queden per al final de la competició, sinó que hi hauria només un doble enfrontament entre els dos primers (Penya Encarnada i FS La Massana) per veure qui es proclama campió i aconsegueix la plaça d’ascens directe a la Lliga Multisegur Assegurances. Els dos primers sumen 47 i 46 punts respectivament, mentre que els seus perseguidors (FC Encamp i Ranger’s) se situen amb 27 i 24 punts cadascun.Pel que fa a la Lliga Multisegur Assegurances, la FAF segueix treballant amb diversos escenaris en funció de quan es pogués reprendre la competició. El ventall de propostes que va presentar la federació per tornar a jugar va des del 24 de maig fins al 12 de juliol, i quedarà supeditat a les indicacions de Govern. Els jugadors hauran de tenir dues setmanes de pretemporada i la lliga haurà d’acabar, com a molt tard, el 20 de juliol.