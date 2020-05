Retorn professional

Actualitzada 02/05/2020 a les 06:36

EL PROTOCOL DE L'AEMB EXTREMA LES MESURES HIGIÈNIQUES AL BÀSQUET

L’Associació Espanyola de Metges de Bàsquet (AEMB) ha realitzat un protocol per al retorn a l’activitat i inclou la realització de testos, extremar les mesures d’higiene i de distanciament social, i de protecció d’entrenadors i cos tècnic.

Els documents a què ha tingut accés el Diari inclouen mesures prèvies i durant els entrenaments. Pel que fa a abans d’arrencar, s’haurà de fer una autoavaluació de la temperatura corporal a tothom, i ja a les sessions preparatòries es demana que cada jugador tingui una tovallola i ampolla d’ús individual, es prohibeixen els xocs de mans i salutacions que impliquin contacte físic, i es demana substituir les banquetes per cadires individuals amb una separació de dos metres. També es demana que hi hagi el mínim de gent possible, i que es realitzin circuits d’entrada i sortida independents a les instal·lacions on siguin els entrenaments. A més, per tal de tenir un millor nivell de seguretat, es recomana que els jugadors es dutxin i canviïn als seus domicilis, i que quan l’últim membre abandoni la pista es desinfectin les àrees utilitzades.

Pel que fa al material de protecció, es recomana que els jugadors duguin mascaretes quirúrgiques mentre no s’entrenin, pel que fa al cos tècnic es demana que duguin també guants, i per als responsables de material, que les mascaretes siguin FPP2 i que portin també pantalles de protecció.

Per últim, es dedica un apartat a les instal·lacions i es demana definir unes àrees de treball mínimes, instal·lar un punt de neteja de vambes, ventilar els diferents espais i deixar el mínim material possible a les sales, a més de la desinfecció prèvia i posterior de pilotes, estores i qualsevol altre estri que s’utilitzi.

Un total de 128 esportistes professionals podran tornar a partir de dilluns als entrenaments, tot i que ho hauran de fer de manera individualitzada i amb condicions per preservar la seguretat. Segons va explicar el cap de Govern, Xavier Espot, durant la jornada d’ahir, 14 dels esportistes seran els jugadors del MoraBanc Andorra, 51 són els becats al programa ARA (Alt Rendiment d’Andorra), 48 ciclistes i 15 pilots de motociclisme.Cadascun d’aquests quatre grups diferenciats tindrà un indret per entrenar. Per exemple, els jugadors del MoraBanc podran fer-ho al Poliesportiu com fan de manera habitual, però cada jugador tindrà una franja horària i es repartiran entre la pista i el gimnàs. Pel que fa als 51 esportistes adjudicataris de les beques ARA, el seu lloc per exercitar-se serà el Centre de Tecnificació d’Ordino, que quedarà dividit en quatre parts (la sala d’esports de combat, el gimnàs, la pista coberta de 120 metres i la zona exterior del camp de gespa). Dintre d’aquesta categoria hi ha competidors de diferents disciplines com l’atletisme, muntanyisme, judo, taekwondo, gimnàstica, tennis, esquí o natació.Els pilots de moto disposaran d’un espai a la cota 1.600 de Naturlandia per entrenar amb motos de trial (per minimitzar riscos) amb una franja horària entre les 11 i les 14 hores, i dividits en dos grups en dies alterns, un de set i un de vuit corredors. Disposaran també d’un vehicle de suport i del metge de la Federació Motociclista d’Andorra. Per últim, els ciclistes també es dividiran en dos grups de 24, hauran d’entrenar en dies alterns i tindran també la franja horària d’11 a 14 hores, però l’entrenament podrà ser només de dues hores i haurà de ser individual. Podran rodar en un tram habilitat des d’Ordino fins a Arcalís i també pel coll d’Ordino, i hi haurà dos punts per iniciar els recorreguts, l’aparcament del Palau de Gel, a Canillo, i l’aparcament del Centre de Tecnificació d’Ordino.Qui no podrà tornar a la feina de moment són els equips de futbol, tant de la Lliga Multisegur Assegurances com l’FC Andorra. Qüestionat per aquest aspecte, el cap de Govern va manifestar que “no formen part de la primera fase de retorn i l’FC Andorra no s’hi acollirà perquè de moment no té la confirmació de que la lliga s’acabi”, i va afegir que “hem volgut prioritzar els esportistes i equips que tenen esdeveniments prefixats i que tenen cites que segueixin vigents”.Sobre les competicions nacionals, Espot va assenyalar que “no s’ha pres cap decisió, el ministeri està treballant amb les federacions en les fases de represa de l’activitat en l’àmbit esportiu”.