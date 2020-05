La Federació Catalana dona les lligues per acabades

Actualitzada 02/05/2020 a les 07:15

La Federació Catalana de Rugbi (FCR) va anunciar que dona per finalitzades totes les competicions a causa de la crisi sanitària derivada del coronavirus, fet que suposa que l’equip femení del VPC doni el curs per acabat. Segons va informar en un comunicat, la decisió es pren seguint els informes de la comissió mèdica i de la direcció esportiva de l’FCR. Les competicions es donen com a suspeses amb data d’11 de març i les classificacions finals seran les que hi havia en aquella data, tot i que sense proclamar campions ni ascensos i descensos.

L’equip de Jeannot Martinho acabarà en segona posició a la segona fase de Primera Catalana amb un total de 20 punts en set partits disputats. El VPC femení ha guanyat quatre partits i n’ha perdut tres.