Gol Solidari i AINA entreguen 1.500 euros més al fons de solidaritat

Actualitzada 02/05/2020 a les 07:16

Redacció Andorra la Vella

L’associació Gol Solidari (impulsada pels futbolistes Ilde Lima i Juli Sánchez) i l’equip d’AINA van fer entrega de 1.500 euros més al fons de solidaritat de Govern per ajudar a pal·liar la situació sanitària i econòmica actual causada per la pandèmia del coronavirus. Des de l’inici de la crisi sanitària, Gol Solidari i AINA han entregat més de 7.000 euros de manera conjunta sota el nom Junts per Andorra.

Paral·lelament, Gol Solidari segueix amb les subhastes de material esportiu per recaptar diners pel fons de solidaritat, i una de les últimes donacions han estat les sabatilles signades de l’exjugador del MoraBanc Andorra Andrew Albicy, actualment al Zenit de Sant Petersburg, que va utilitzar al Palau Blaugrana contra l’FC Barcelona. A més, també, d’una samarreta de l’equip nacional de futbol signada per Òscar Sonejee, una de l’FC Andorra de Musa JR, una del Getafe del capità, Jorge Molina, o una del jugador del Madrid de bàsquet Sergi Llull.