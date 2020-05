La Ligue 1 ratifica la conclusió de la temporada i el PSG és el campió

Actualitzada 01/05/2020 a les 07:05

El París Saint-Germain va ser proclamat ahir campió de la Ligue 1, després de la reunió que va mantenir la Lliga francesa. La trobada va servir per decidir la classificació definitiva del campionat després que el govern francès clausurés tota activitat esportiva professional fins a l’1 de setembre. Els rectors del futbol francès van ratificar que donen per acabada la temporada 2019-2020 i ja estan enfocats en una 2020-2021 que intentaran començar, a porta tancada, a l’agost. El diari L’Equipe ja va avançar que les decisions que es prendrien serien la base de la classificació actual de la taula, després de la jornada 28, l’última que es va jugar. Amb el PSG com a campió, Marsella i Rennes aniran també a la Champions, mentre que Lille, Reims i Niça jugaran l’Europa League. El Toulouse i l’Amiens perden la categoria i Lorient i Lens pugen.