El pla B de la Federació Espanyola és atorgar l'ascens al líder de cada grup

Actualitzada 01/05/2020 a les 07:06

Ivan Álvarez Andorra la Vella

Atesa la divergència d’opinions davant la forma de resoldre la temporada a la Segona Divisió B, la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) té un pla B per poder decidir el final del curs 2019-2020. L’organisme està esperant ordres del govern espanyol per saber si es pot reprendre l’activitat al futbol no professional i així poder prendre una decisió. Ahir ja va haver de desmentir amb un comunicat haver pres una decisió i va desmuntar un rumor que assegurava que els equips que lluitarien per l’ascens serien els quatre primers classificats a la primera volta. L’RFEF prioritza poder acabar la temporada amb un play-off final, però si no fos possible la proposta seria donar l’ascens als quatre equips primers de grup en el moment d’aturar-se la competició: Cartagena,Logronyès, Castelló i Atlètic Balears. El 8 de maig, reunió clau de la comissió delegada.