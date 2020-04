La Federació Espanyola desmenteix que la primera volta sigui la referència

Actualitzada 30/04/2020 a les 06:59

Ivan Álvarez Andorra la Vella

Un rumor que va circular amb certa insistència per les xarxes socials col·locava l’FC Andorra en disposició de lluitar ja per l’ascens a Segona Divisió A. El comentari assegurava que la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) aprovaria aquesta setmana resoldre els ascensos amb un play-off exprés amb els quatre primers de cada grup i agafant la classificació de la primera volta com a referència, en què l’equip tricolor va finalitzar tercer. La mateixa RFEF va emetre un desmentiment contundent: “L’RFEF no ha decidit, de moment, res en aquest sentit, i lamenta profundament l’existència de textos que poden provocar desinformació, per la qual cosa es veu obligada a reiterar la seva falsedat.” A més, el comunicat remarca que l’ens “està a l’espera que el govern i autoritats sanitàries indiquin el moment adequat per poder comunicar les decisions que es prenguin”.