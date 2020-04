La FAF rebrà 4,3 milions de la UEFA per poder fer front a la crisi sanitària del coronavirus

Actualitzada 28/04/2020 a les 06:51

Redacció Nyon

La Federació Andorrana de Futbol rebrà 4,3 milions d’euros per fer front a la crisi del coronavirus per part de la UEFA després de que l’entitat decidís ahir alliberar 236,5 milions d’euros de les seves arques per a les 55 federacions nacionals. La quantitat correspon al programa de finançament Hat Trick, que habitualment serveix per cobrir despeses de funcionament o per desenvolupar algunes àrees concretes del futbol de cada país, però en aquest cas la UEFA permetrà que cada federació estableixi les seves prioritats per superar l’impacte de la crisi.

El president de la UEFA, Alexander Ceferin, va manifestar que “volem ajudar els nostres membres a respondre de manera apropiada a les circumstàncies específiques”, i va afegir que “els nostres membres podran utilitzar com creguin apropiat aquest fons per reconstruir la comunitat futbolística”.