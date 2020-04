Musa Jr. dona a Gol Solidari la samarreta de l'FC Andorra

Actualitzada 27/04/2020 a les 06:46

Ivan Álvarez Andorra la Vella

L’extrem malià de l’FC Andorra, Musa Sidibé, ha donat a Gol Solidari una de les samarretes que ha lluït durant aquesta temporada amb l’equip tricolor i una altra de les que va portar quan jugava al Llagostera. Aquestes peces s’incorporen a la subhasta per la Covid-19 que fa un temps van engegar els futbolistes Ildefons Lima i Juli Sánchez. A banda de la samarreta de Musa Sidibé, la plataforma solidària va recollir ahir per a combatre la pandèmia del coronavirus, una samarreta de l’Östersunds FK suec, per mediació del seu entrenador, l’espanyol Rafa Roldán. A més l’Hoquei Club Ambrì Piotta de Lugano (Suïssa), que juga a la Lliga nacional d’hoquei gel d’aquest país, va aportar una samarreta de l’equip gràcies al massatgista del club, Luca Grotto.

D’altra banda, les botes que Antoine Griezmann va portar en el partit contra l’Andorra a l’Estadi Nacional el juny passat segueix sent l’article més cobejat. A poques hores de l’adjudicació, les botes de l’internacional francès del Barça ja es valoren per 530 euros. La samarreta de la selecció de Marc Rebés i la de l’Inter d’Escaldes de Cristian Martínez ja s’han adjudicat per 81 i 70 euros, respectivament. La de Juli Sánchez es valora per 110 euros.