La federació catalana vota avui si suspèn les lligues

Actualitzada 23/04/2020 a les 07:23

Marc Basco Andorra la Vella

La junta directiva de la Federació Catalana de Futbol (FCF) votarà avui sobre la possibilitat de donar per acabada la temporada a totes les lligues de la seva competència, tal com va explicar el president de l’ens, Joan Soteras, a Catalunya Ràdio. La federació té avui una reunió de la junta directiva, i el màxim dirigent de l’FCF sotmetrà aquesta proposta a votació entre els directius.

Aquesta mesura afectaria tots els clubs del país (tant sènior com de base) que competeixen a Espanya tant en futbol com en futbol sala, excepte al primer equip de l’FC Andorra. Així doncs, si la proposta surt endavant, les bases de l’FC Andorra, Enfaf (masculí i femení de futbol i futbol sala), CE Sant Julià i FS Encamp donarien el curs per acabat. A més, en categoria sènior, la mesura tindria incidència en el filial de l’FC Andorra, i en els primers equips de CE Sant Julià, Enfaf femení de futbol i Enfaf de futbol sala.

Segons va explicar Soteras, si s’acaba aprovant aquesta mesura, les properes setmanes hi haurà un referèndum entre tots els clubs per veure què passa amb els ascensos i descensos. L’FC Andorra B, per exemple, és líder a Quarta Catalana i l’Enfaf femení també estava lluitant per pujar.