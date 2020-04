Andorra Esports Cluster i Actua van vehicular ahir un seminari en línia en què el professor especialitzat en ‘Sports Businness’ Antonio Dávila va donar algunes claus per conèixer l’afectació de la Covid-19 a la indústria de l’esport a Andorra.

L'impacte de la crisi El professor Antonio Dávila durant l'exposició, amb Gemma Riu, d'Andorra Esports Cluster. I. A. C.

Actualitzada 21/04/2020 a les 07:13

Ivan Álvarez Andorra la Vella

Des que va esclatar la crisi sanitària, Actua està proposant una sèrie de seminaris online de diferents temàtiques, totes importants, perquè les empreses puguin afrontar millor aquesta situació. Ahir el protagonista va ser Antonio Dávila, professor a Standford, Harvard, Oxford i IESE, especialitzat en Sports Business. La seva ponència va intentar resoldre dubtes sobre quina pot ser l’afectació de la crisi de la Covid-19 a la indústria de l’esport a Andorra.

En aquest sentit, Dávila va exposar que la pandèmia de la Covid-19 podria afectar els equips professional del país, entre els quals MoraBanc Andorra i FC Andorra, només pel fet que “disminuirà el seu valor perquè hi haurà menys ingressos”. A més, va afegir que, en definitiva, l’impacte que pot tenir “no serà gaire diferent a d’altres equips professionals”. Pel professor, “hi haurà una devaluació molt important dels actius, baixarà el seu valor, anirà menys gent a l’estadi, tindran menys patrocinadors i s’hauran de revisar salaris”. Ara bé, Dávila subratlla que cada entitat dependrà de com afronta la seva situació perquè “hi ha clubs que estan en una bona situació financera i altres que no tant, i l’impacte serà diferent”. A grans trets, l’expert va posar sobre la taula alguns trets diferencials de l’impacte econòmic i social que l’esport patirà, com ara el canvi d’hàbits, de consum i el creixement dels models digitals i els e-sports. Finalment, Dávila va comentar que és difícil fer ara alguna previsió sobre la tendència , en general, de la pràctica esportiva post-Covid-19.