Divisió total

Actualitzada 19/04/2020 a les 07:08

L'FC ANDORRA ÉS EL TERCER EQUIP DEL GRUP QUE HA ESTAT MÉS JORNADES EN LLOCS DE PLAY-OFF

L’FC Andorra és el tercer equip del grup 3 de la Segona Divisió B que ha estat durant més jornades en posicions de play-off d’ascens amb un total de 15 partits dels 28 jugats.

El conjunt tricolor va arribar a estar entre els quatre primers classificats durant 12 jornades seguides entre la quarta i la 15a, i després de sortir dels llocs de play-off un partit, van tornar als llocs de privilegi durant quatre setmanes més. Des de llavors, jornada 20 fins a l’actual, l’FC Andorra ha estat fora dels quatre primers, fet que va acabar desencadenant la destitució de Gabri García.

L’equip més regular del grup és el Castelló amb 24 de 28 jornades a dalt, i després ve el Sabadell, amb 21 setmanes de 28 a llocs de play-off.

La polèmica per la proposta de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) de donar per acabada la Segona Divisió B i la Tercera Divisió tal com està, sense descensos i amb un play-off exprés amb els quatre primers de cada grup segueix ben vigent, amb el futbol semiprofessional totalment dividit. Diferents clubs i federacions territorials estan fent arribar les seves opcions de finalització de campanya a la RFEF, algunes similars a les de la federació, d’altres totalment diferents, i fins i tot algunes amenaces de denúncia a la justícia ordinària en funció de la resolució final.Una de les propostes que beneficiarien l’FC Andorra és la que va fer pública el Real Murcia, que demana que si no es pot acabar la temporada amb normalitat, tots els equips disputin una fase, del primer al desè per pujar, i de l’11è al 20è per no baixar a Tercera Divisió. Igual que el pla exposat per la RFEF, seria tot a partit únic, i en una seu neutral. En aquesta hipòtesi, el conjunt tricolor, novè, s’enfrontaria al tercer, el Sabadell, a la primera eliminatòria, ja que el primer i segon estarien exempts. També van realitzar una proposició en aquesta línia un altre equip de Múrcia, l’UCAM, que demana l’anul·lació total de la temporada sense ascensos i descensos, però remarca que si fos necessària la reanudació, faria una fase per als deu primers i una per als deu últims. També Còrdova, Rayo Majadahonda, Lleida, Linense i San Fernando van demanar la suspensió total de la temporada, i que en cas de fer un play-off que fos amb els vuit primers i no amb quatre equips.Entre les propostes que han fet els clubs també n’hi ha de crear una divisió intermitja entre la Segona Divisió i la Segona Divisió B, una espècie de Segona Divisió B Elit, que afectaria negativament l’FC Andorra, ja que seria un descens encobert, i els tricolors passarien a estar a dues categories del futbol professional, i no a una com ara. Alguns dels equips que aposten per aquest model són els que estan a la part alta de la classificació com el Badajoz o la Cultural Leonesa, que proposen que la nova categoria tingui 16 o 18 equips com a molt.Més enllà dels clubs, algunes federacions territorials espanyoles ja han fet votacions entre els seus membres per copsar les seves opinions, amb resultats diversos. Segons diferents informacions, els clubs andalusos, valencians i asturians estan majoritàriament a favor de la via Rubiales, mentre que les entitats madrilenyes, de Castella i Lleó o les catalanes (aquí s’inclouria l’FC Andorra) no donarien suport a la via Rubiales. Les federacions i clubs segueixen parlant, i està previst que la setmana que ve hi hagi una resolució definitiva sobre què passa amb la Segona Divisió B i la Tercera Divisió.A tot l’embolic i la divisió generada amb les diferents propostes s’ha d’afegir que alguns clubs ja han anunciat que es reserven el dret de portar la decisió de la RFEF (si acaba sent definitiva) a la justícia ordinària, ja que hi hauria un canvi de normativa a meitat temporada.Tot i no fer-ho públicament, des d’alguns clubs s’ha vist la proposta de la RFEF com electoralista. Aquest any hi ha eleccions a la federació, i Iker Casillas tindria un cert avantatge respecte a l’actual president, Luís Rubiales.Aquestes entitats consideren que el fet que hi hagi ascensos i no descensos beneficia l’actual mandatari perquè només hi hauria premis i no cap càstig. S’ha de tenir en compte que entre les federacions territorials i els clubs de futbol no professional hi ha 48 vots a l’Assemblea General de la RFEF, que és qui tria el president de l’entitat.