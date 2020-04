La plantilla de l'FC Andorra, en espera

Actualitzada 17/04/2020 a les 07:21

EL CLUB TRICOLOR DONA 325 EUROS A UNICEF ANDORRA

L’FC Andorra farà properament una donació de 325 euros a Unicef Andorra. Aquests diners responen a la campanya Gols per Unicef que el club tricolor va engegar a principi de temporada per col·laborar econòmicament amb aquesta entitat solidària. Així, l’equip ha aconseguit 65 gols amb un valor de 5 euros per diana: 31 a la lliga, 3 a la Copa Catalunya, 9 a la Copa del Rei, comptant els penals davant el Leganés i els 22 d’Adrià Vilanova al torneig virtual.

Els jugadors de l’FC Andorra es mantenen en espera per conèixer quina serà la resolució definitiva a la temporada 2019-2020. L’Associació de Futbolistes Espanyols (AFE), dirigida per l’exdavanter David Aganzo, es va posar en contacte amb els 80 equips de la Segona Divisió B per conèixer, mitjançant una votació interna a cada club, com s’havia rebut el plantejament de Luis Rubiales, president de la Reial Federació Espanyola de Futbol. Una proposta que, com era d’esperar , ha creat certa divisió entre els equips implicats. Molts accepten la resolució –donar per acabada la temporada, amb un play-off exprés i sense descensos–, però amb condicionants, i on hi ha unanimitat és a negar-se davant la possibilitat que la Segona Divisió B s’engreixi amb 98 equips el proper curs. El vestidor tricolor va exposar les seves preferències en l’àmbit intern i, com és lògic, es desitja arribar a una solució que afavoreixi els interessos de l’Andorra.El que sembla clar és que el debat només ha començat, amb defensors i detractors del plantejament de Rubiales, i que passi el que passi hi haurà perjudicats i beneficiats.En declaracions al programa Què t’hi jugues?, de Ràdio Barcelona, el president de la Federació Catalana de Futbol (FCF), Joan Soteras, va apuntar que “al futbol i a la vida tothom va a la seva. L’Andorra vol una cosa, el Lleida una altra... És normal”. Soteras, que dimecres es va trobar de manera telemàtica amb els representants dels equips catalans i l’Andorra, va exposar que “al final crec que hi haurà d’haver un referèndum per escoltar la veu de tots on guanyaria una opció per majoria simple”. En aquest sentit, el màxim responsable del futbol català va afegir que esperava que “en una o dues setmanes s’haurà pres la decisió sobre el possible play-off exprés. Suposo que amb un referèndum”. L’Olot i el Lleida Esportiu són els dos equips que no han amagat públicament la seva preferència, ja que als dos els perjudica notablement que el play-off d’ascens dibuixat abraça els quatre primers classificats. Albert Esteve, president de l’equip lleidatà, va comentar també al mateix espai radiofònic que “si podem jugar vol dir que podem fer-ho tots, i si no podem jugar vol dir que no pot jugar cap equip”. A més ,va subratllar que “la situació és molt complexa, però hem d’intentar que en el futur no es perjudiqui la categoria”. El seu homòleg a l’Olot, Joan Agustí, va indicar que “l’única forma justa és acabar la competició i que es juguin tots els partits. Però això, per qüestió sanitària, no passarà”. I va defensar que “respectarem la decisió de l’RFEF, però ens agradaria que fos un play-off de vuit”. L’ens espanyol només preveu la disputa dels ascensos exprés de Segona B i Tercera i no sembla que estigui disposat a invertir més diners en prevenció per al futbol no professional.