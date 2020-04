La crisi sanitària per la Covid-19 ha portat l’UCI i EMAP a cancel·lar la prova andorrana, cinquena del calendari

Sense copa del món Per causa de la pandèmia del coronavirus, Andorra no acollirà aquest juny l'arribada de la Copa del Món de BTT. VALLNORD-PAL ARINSAL

Actualitzada 15/04/2020 a les 07:13

Ivan Álvarez Andorra la Vella

Les esperances es mantenien fins el darrer instant, però en una decisió lògica, de sentit comú i esperada, la Unió Ciclista Internacional (UCI) i EMAP van decidir ahir anul·lar la cinquena etapa de la Copa del Món de BTT que hauria d’acollir Vallnord-Pal Arinsal del 16 al 21 de juny. “La decisió que no vols prendre mai”, va subratllar al Diari Josep Marticella, el director general de Vallnord-Pal Arinsal. “Feia dies que treballàvem i miràvem les opcions que hi havia i era certament complicat. Tècnicament ja era impossible fer la Copa del Món al juny i per això s’ha decidit posposar-la”, va afegir. Marticella va explicar que “analitzant totes les possibilitats el més normal era això i passar-ho al 2021 tal com s’ha fet, per exemple, amb els Jocs Olímpics”.

La raó de la cancel·lació, evidentment, la crisi sanitària provocada per la pandèmia de la Covid-19 i la dificultat de poder tirar endavant un esdeveniment d’aquesta magnitud ateses les circumstàncies. En un comunicat emès ahir, l’estació va exposar que “la decisió s’ha pres amb sentit de responsabilitat. La celebració d’aquesta prova hauria pogut suposar un risc per a la salut i seguretat de tots els corredors, participants i aficionats. Vallnord-Pal Arinsal ja treballa juntament amb l’UCI per posposar aquesta prova per al calendari de l’any 2021, tal com s’està efectuant en altres esdeveniments esportius”.

Marticella va posar l’accent en el fet que “és una cita que genera molt trànsit de gent, voluntaris, necessites patrocinadors i que demana molts recursos. Per tot plegat era inviable fer una prova de Copa del Món donada la situació que vivim”.

L’estació de la Massana va lamentar la situació i va destacar també, en la mateixa línia, que “ha estat una decisió molt difícil, ja que és un dels esdeveniments més importants per a l’estació i per al país”. Vallnord-Pal Arinsal hauria acollit aquest any la vuitena edició i “molt a pesar nostre, era de sentit comú decidir això, a més la prova anterior a Andorra –Fort William, Escòcia– també l’havia cancel·lat”, va insistir Marticella.



Situació inviable

El cop, malgrat la necessitat de prendre la decisió, ha estat gestionat de la millor manera i en un context en què la salut és l’absoluta prioritat. “Hem esperat fins al darrer moment per prendre la decisió perquè teníem l’esperança que es pogués arribar a fer”, va reconèixer el director general de Vallnord Pal-Arinsal. En un esdeveniment com la Copa del Món de BTT on l’espectacle és l’al·licient principal no hauria tingut cap sentit que se celebrés sense públic. “Alguna seu, alguna prova del calendari s’està plantejant fer-la sense públic, però nosaltres de cap manera”, va indicar amb fermesa Marticella. “No té sentit. A banda de la publicitat i la promoció del país hi ha el retorn dels espectadors i, per exemple, l’edició passada es van apropar aquell cap de setmana més de 40.000 espectadors. Un retorn que, en el fons, justifica la presència de tots els patrocinadors”, va remarcar.

A més, Marticella va defensar la decisió amb fermesa donada l’actual problemàtica. “L’any passat ens van donar el premi de millor circuit de descens a la Copa del Món, portem mundials, vuit copes del món i tenim el Mundial del 2024. Hem demostrat sobradament que volem i podem organitzar grans cites però s’ha pres aquesta decisió per responsabilitat i perquè, senzillament, creiem que aquest any no toca.” Abans de l’aturada per la crisi sanitària, Loic Bruni, Amaury Pierron i Troy Brosnan lideraven la classificació en descens d’homes. En dones, haurien arribat com a primeres de la general Tracey Hannah, Marine Cabirou i Veronika Widmann.



Continuïtat garantida

Durant la presentació de la passada Copa del Món, amb la que s’havia de celebrar aquest junt assegurada per contracte, es va mostrar un escenari que feia difícil no creure que hi hauria BTT a la Massana per a anys. Tot i que no està confirmat, els anys 2022 i 2023 podria haver-hi més Copa del Món a Andorra coma preludi del Mundial del 2024 que s’ha de celebrar al país. Simon Burney, representant de l’UCI, ja va reconèixer a la presentació del 2019 que “sempre mirem d’anar a les instal·lacions del Campionat del Món els anys anteriors, amb la Copa del Món, per tant, si Andorra s’hi aplica, estic segur que serà una candidatura d’èxit”.