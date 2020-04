Joan Capdevila cedeix a Gol Solidari la samarreta campiona del món

Actualitzada 14/04/2020 a les 07:06

Redacció Andorra la Vella

Joan Capdevila va donar ahir a Gol Solidari la samarreta de la selecció espanyola que va portar a la final del Mundial 2010. La plataforma ha rebut, com sempre, amb molt d’entusiasme aquesta peça de luxe que ja es troba a la subhasta engegada per la lluita contra la Covid-19. Abans de la cessió de la samarreta d’Espanya del lateral targarí, que va jugar a l’FC Santa Coloma, Gol Solidari va rebre per litigar a la subhasta el trofeu de campió de la Lliga Multisegur. Concretament, els promotors de l’associació, Ildefons Lima i Juli Sánchez, van donar la copa aconseguida la temporada 2017-2018 després de guanyar el títol amb l’FC Santa Coloma. Durant aquesta setmana seguiran arribant més cessions d’articles per tal que la gent que ho desitgi pugui aspirar a la seva adquisició. Per poder-ho fer i litigar per algun producte s’ha d’entrar al web oficial www.golsolidari.com.