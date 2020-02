Embargament de gairebé 12.000 euros al Lusitans

El Lusitans segueix acumulant problemes, sobretot en l’àmbit extraesportiu, que amenacen seriosament la desaparició del club vermelho. Aquesta vegada es tracta d’un nou embargament, decretat pel saig, per valor de gairebé 12.000 euros, concretament 11.700 euros, per cobrir el deute contret amb el jugador Nicolás Medina. Tal com va publicar ahir el BOPA, el davanter xilè va denunciar el Lusitans per impagaments de diverses mensualitats i ara el club també ha d’abonar les taxes judicials i les costes d’execució per sumar el total de la xifra esmentada. L’embargament es farà en un màxim de cinc dies hàbils i el club