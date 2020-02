El pivot veu l’equip en bona dinàmica en el retorn del morabanc a la copa tres anys després

Moussa Diagne va reaparèixer fa tot just deu dies contra l’Estudiantes després de la lesió que el va tenir dos mesos lluny de les pistes i ha jugat tres partits des de llavors. El pivot senegalès és el puntal del projecte del MoraBanc Andorra i analitza com veu l’equip abans de la gran cita de demà als quarts de final de la Copa del Rei, contra l’Iberostar Tenerife, i com es troba físicament després dels problemes que ha estat patint.



Com arriba el MoraBanc Andorra a la Copa del Rei?

Crec que hi arribem bé. Hi ha 18 equips i ara som