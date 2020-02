Espanya convoca a Nacho Llovet i Tyson Pérez per les finestres FIBA

La selecció que entrena de Sergio Scariolo s'enfrontarà a Romania i Polònia

Redacció Andorra la Vella

El seleccionador espanyol de bàsquet, Sergio Scariolo ha convocat a dos jugadors del MoraBanc Andorra, Nacho Llovet i Tyson Pérez per la primera finestra FIBA de qualificació per l'Eurobasket del 2021. El combinat nacional d'Espanya es concentrarà a partir del dilluns 17 de febrer (l'endemà de la final de la Copa del Rei) i es veurà les cares a Romania a domicili el dijous 20 de febrer, i jugarà contra Polònia al Príncipe Felipe de Saragossa el 23 del mateix mes.

Nacho Llovet ja va anar a diferents convocatòries amb Espanya durant les finestres FIBA de la passada temporada de qualificació pel Mundial i suma nou internacionalitats amb 'La Roja', mentre que per Tyson Pérez aquesta és la primera convocatòria i encara no ha debutat amb la selecció espanyola.