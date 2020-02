El cuer allarga la mala ratxa de l'Andorra (1-2)

Els tricolors tornen a acusar la manca d’efectivitat i encadenen cinc partits sense guanyar

L’FC Andorra està en un moment realment delicat. Ahir tenia una bona oportunitat per canviar la dinàmica negativa de partits sense guanyar davant l’AE Prat, que arribava com a cuer del grup 3 de Segona B, però lluny de tornar a reenganxar-se als llocs de promoció, els del Principat van allargar la seva mala ratxa amb una dura derrota amb gol al descompte. Amb la d’ahir, ja són cinc partits seguits sense vèncer, la pitjor ratxa de la temporada. Novament, la manca d’encert va penalitzar el conjunt dirigit per Gabri Garcia, que va portar el pes del duel. Els tricolors