Els tricolors encaixen un gol al descompte i encadenen cinc partits sense guanyar

L'FC Andorra ensopega davant el cuer Rubén Bover ha estat expulsat avui per dues grogues. Fernando Galindo

Actualitzada 08/02/2020 a les 18:08

Redacció Encamp

La mala ratxa de l'FC Andorra s'allarga. L'equip de Gabri Garcia ha encaixat aquesta tarda la segona derrota de la temporada a Prada de Moles contra el cuer del grup 3 de Segona B, l'AE Prat. Arjona ha avançat els visitants al 76' després d'una errada en la sortida de pilota tricolor. Loureiro ha empatat sis minuts després de cap en una acció de falta. Quan semblava que tot acabaria en taules de nou, l'FC Andorra s'ha quedat amb 10 homes per l'expulsió per doble groga de Rubén Bover al 88'. A més, al descompte, Víctor Casadesús s'ha retirat del camp amb molèsties, moment que ha aprofitat el Prat per fer el segon i endur-se el triomf de Prada de Moles.

Els del Principat, que novament han acusat la manca d'encert, han encadenat la cinquena jornada seguida sense guanyar.