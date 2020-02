El Lusitans hauria de pagar 6.450 euros a Adri Rodrigues

La Batllia decideix estimar la denúncia per impagament al jugador

Els problemes semblen no venir sols en el cas del Lusitans. Sancionat per la FIFA amb tres finestres de mercat amb la impossi­bilitat incorporar jugadors, impagaments, i després de jugar la darrera jornada a la Lliga Unida, davant el Carroi B, amb només 10 jugadors i sense banqueta, ara arriben dues demandes més. La Batllia ha decidit estimar la denúncia presentada per l’internacional i exjugador del club Adri Rodrigues. El futbolista va denunciar el club per impagament i ara el Lusitans, segons va publicar ahir el BOPA, està obligat a pagar a Rodrigues 6.450 euros més interessos legals i costes