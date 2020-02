L’FC Andorra suma el tercer empat consecutiu i es col·loca a tres punts dels llocs de ‘play-off’

L’FC Andorra va tornar d’Ejea de los Caballeros amb un valuós punt que permet, a banda de sumar el tercer empat consecutiu, no perdre ni molt menys de vista els llocs de play-off en un moment de la temporada en què estan apareixent alguns dubtes. Un dels fitxatges d’hivern, Carlos Martínez, a falta de 8 minuts per al final, va contestar el gol de l’Ejea després de resoldre un penal que ell mateix va llençar i que havia rebutjat el porter Jon Ander. El partit va ser molt igualat i amb dificultats. L’FC Andorra no es trobava còmode però era