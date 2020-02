Duel marcat pel retorn de Diagne

El MoraBanc Andorra rep l’Estudiantes el dia en què pot reaparèixer el pivot després de la lesió

Amb la decepció de l’eliminació europea ja oblidada, el MoraBanc Andorra torna a centrar-se a la Lliga Endesa i rebrà aquesta tarda el Movistar Estudiantes (17.00 hores) en un duel marcat pel retorn de Moussa Diagne, si no hi ha cap canvi d’última hora, després de la seva lesió que l’ha tingut dos mesos lluny del terreny de joc. El que no està tant clar és si podrà reaparèixer Nacho Llovet, afectat les últimes setmanes per un procés víric. Sobre el retorn de Moussa Diagne, l’escorta David Jelínek va afirmar que “és un jugador que aporta molt a l’equip i