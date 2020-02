Gabri recupera efectius per a Ejea, tot esperant Forgas

El davanter es troba a la recta final de la recuperació i el tècnic tricolor disposarà de Loureiro, Gaffoor i Carlos Martínez

El desplaçament a Saragossa avui per enfrontar-se demà a l’Ejea, un dels equips més forts a casa del grup, permetrà el tècnic de l’FC Andorra, Gabri García, recuperar futbolistes. En aquest sentit, els sancionats davant del Nàstic, Loureiro i Gaffoor, ja podran ser alineats contra el conjunt aragonès, així com Carlos Martínez, que no va jugar el darrer partit per lesió. Per contra, Adrià Vilanova no viatjarà per sanció i Ernest Forgas encara haurà d’esperar per poder retornar als terrenys de joc. El davanter es troba a la recta final de la recuperació i aviat podrà entrar, de nou, en