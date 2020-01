La tennista andorrana de 14 anys ha derrotat a la xinesa Zhuoxuan Bai per 6-3 i 6-2

Vicky Jiménez Kasintseva segueix fent història a l'Open d'Austràlia júnior i aquest matí s'ha classificat per la gran final després de superar a la xinesa Zhuoxuan Bai per 6-3 i 6-2 en una hora de joc.

Només acabar el partit, el pare i entrenador de la tennista, Joan Jiménez Guerra, ha explicat al Diari que "estem molt contents, ha jugat molt bé i era difícil, però està molt enxufada. Ha servit, restat, ho ha fet tot bé, i si està així és molt difícil guanyar-la", a més, ha afegit que "hem passat mals moments i els hem superat, i això al final reforça molt. Confio en ella perquè a les finals és molt incissiva".

La jove tennista del Principat ha portat el ritme del partit en tot moment, i al segon joc ja ha trencat el servei a la seva rival arribant-se a situar 5-1 per sobre al marcador, i sentenciant la primera mànega amb el 6-3.

Al segon set, Jiménez Kasintseva ha seguit amb la mateixa dinàmica i ja ha fet un break a la tennista xinesa al primer joc. La jove del Principat ha seguit fent el seu tennis, i s'ha acabat imposant amb contundència per 6-2.

Vicky Jiménez Kasintseva s'enfrontarà a la gran final a la polonesa Weronika Baszak, que ha derrotat a l'alemanya Alexandra Vecic per 7-5, 2-6 i 6-2. El partit es disputarà a la mítica pista Rod Laver Arena, la pista central de l'Open d'Austràlia que té capacitat per 15.000 espectadors. A partir de l'una de la matinada (hora andorrana) es jugarà la final júnior masculina, i tot seguit serà el torn de Jiménez Kasintseva.

