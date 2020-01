Andorra tanca el 28è Trofeu Borrufa amb un total de 15 medalles (sis ors, cinc plates i quatre bronzes) i 18 podis

La 28a edició del Trofeu Borrufa va posar ahir el punt final amb l’última jornada de competició que va donar tres medalles més per Andorra, la qual cosa suposa un total de 15 metalls (sis ors, cinc plates i quatre bronzes) i 18 podis. Amb aquest botí, l’equip nacional va acabar en segona posició a la classificació per equips amb 432 punts, només superat per Espanya (536 punts), mentre que el podi el va completar Gran Bretanya (399 punts). A l’última jornada de curses, l’equip nacional va sumar dues plates i un bronze. Els argents van ser per a Clàudia