El MoraBanc visita l’Unicaja amb l’obligació de guanyar per seguir mantenint opcions de passar als play-offs de quarts de final de l’Eurocup

Guanyar o guanyar. No li queda altra al MoraBanc Andorra si vol mantenir les opcions de classificació per als play-offs de quarts de final del Top-16 de l’Eurocup. Tot el que no sigui superar aquesta nit (20.45 hores) l’Unicaja de Màlaga al Martín Carpena suposarà l’eliminació dels tricolors de la competició continental. Fins i tot una victòria per tres o menys punts no li serviria al conjunt d’Ibon Navarro, que també necessita recuperar el bàsquet average amb els malaguenys, que al Poliesportiu van vèncer per quatre punts. Tot i aquestes circumstàncies, l’escorta tricolor Frantz Massenat va manifestar ahir que “no