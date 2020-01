La renovada Copa del Món a Arinsal i el seu recorregut final, amb gran visibilitat, reben els elogis de participants i públic

Les expectatives de la desena edició de la Copa del Món d’esquí de muntanya a Andorra eren més elevades que els anys anteriors davant els importants canvis en la prova individual, amb un circuit totalment nou i passant d’Arcalís a Arinsal, on s’ha centralitzat tot. Finalment no es va poder coronar el cel d’Andorra i fer honor al nou nom de la cita (Comapedrosa Andorra World Cup), però el circuit alternatiu que es va confirmar dijous, amb el pic Negre com un dels principals protagonistes i l’Igloo Bar (2.300 metres) com a punt de sortida i d’arribada, va rebre els