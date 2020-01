El saig obliga a pagar 11.752 euros al Lusitans en 13 dies

El BOPA (Butlletí Oficial del Principat d’Andorra) va publicar un edicte en què el saig dona 13 dies hàbils a l’FC Lusitans per pagar 11.752,63 euros fruit d’una sentència de la Batllia en el marc d’una causa laboral presentada per un exjugador de l’entitat. La quantitat principal és de 10.446,93 euros, i la resta correspon als interessos i costes judicials. En cas de no satisfer el deute en el període establert, el saig procedirà a dictar i practicar l’embargament sobre els béns i drets del club. L’entitat pot impugnar l’acord d’execució en els propers 13 dies hàbils. Aquesta decisió del