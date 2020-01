La Comapedrosa Andorra s'estrena pendent del temps

Entre avui i demà es decidirà el traçat definitiu de la Copa del Món

“El nostre objectiu és organitzar la millor prova de Copa del Món que s’hagi fet mai”, així d’ambiciós va mostrar-se ahir el president de la FAM (Federació Andorrana de Muntanyisme) i del comitè organitzador de la Comapedrosa Andorra, Jaume Esteve, durant la presentació de la Copa del Món d’esquí de muntanya, que arriba aquest any al país amb un format renovat respecte a anys anteriors, ja que es farà íntegrament a Arinsal, i no a mitges entre Arinsal i Arcalís com passava en les edicions dels últims anys. El principal atractiu de la prova serà l’ascens al pic del Comapedrosa