L'FC Andorra salva un punt a Badalona (0-0)

Els tricolors es van quedar amb un menys al 54, i els locals també van acabar amb deu homes

L’FC Andorra va sumar ahir un punt a la seva visita a Badalona en un duel sonat que va tenir de tot: expulsions als dos costats, ocasions, tres gols anul·lats al Badalona i, sobretot, dues intervencions espectaculars de Nico Ratti que van salvar un punt. Els tricolors no van poder aprofitar les ensopegades d’alguns dels rivals directes que estaven per sobre com els filials de Barça i Espanyol, i seguiran una jornada més en cinquena plaça i fora dels llocs de play-off d’ascens. Havia avisat Gabri a la prèvia que tot i la classificació, el Badalona era un rival força