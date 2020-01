El MoraBanc Andorra deixa enrere les tres derrotes consecutives i dona un cop d’autoritat davant un fluix Obradoiro

Nacho Llovet defensava en la prèvia del partit contra el Monbus Obradoiro que el MoraBanc Andorra no estava endinsat en una mala dinàmica, sinó que simplement la derrota contra el Tofas Bursa de dimecres passat, que suposava la tercera consecutiva, era un petit sot. Per demostrar que això era cert, els tricolors havien de fer un cop damunt la taula davant el conjunt gallec ahir i deixar clar que tot l’equip anava en la mateixa direcció després de la llarga reunió que van mantenir els jugadors en acabar el duel del dimecres. L’equip estava amb ganes de jugar com més