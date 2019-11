Primer 'match ball'

El MoraBanc rep la Virtus de Bolonya amb l’objectiu de sumar el triomf per certificar l’accés al Top-16 de l’Eurocup

El MoraBanc Andorra té aquesta nit (20.00 hores, Poliesportiu d’Andorra) la primera oportunitat per certificar de manera matemàtica la classificació per al Top-16 de l’Eurocup per segona temporada consecutiva. No ho tindrà gens senzill, ja que per fer-ho haurà de guanyar la Virtus de Bolonya, líder del grup A i un dels millors equips de la competició, que està cridat a guanyar l’Eurocup i obtenir una plaça per disputar l’Eurolliga durant el curs 2020-2021. Per si de cas, els tricolors també tindran un matalàs de seguretat i podrien classificar-se per a la següent ronda perdent, tot i que en aquest