Mimi Gutiérrez ultima la preparació per al debut a la Copa del Món a Levi

Mireia Gutiérrez està ultimant els entrenaments abans del debut a la Copa del Món d’esquí alpí 2019-2020 en la modalitat d’eslàlom, que serà dissabte a l’estació de Levi, a Finlàndia. El 4 de novembre, l’esquiadora i part de l’equip tècnic de la FAE van viatjar a Kabdalis (Suècia) per acabar de posar-se a punt i per preparar-se per a la cita de Finlàndia, i també per a la segona Copa del Món del curs, que serà a Kilington (Estats Units) el cap de setmana següent.

Sobre aquests entrenaments i el debut, el tècnic, Yago Antes, va afirmar que “a Suècia vam