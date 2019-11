“Hem patit massa, tot i haver guanyat”

Gabri García de la Torre esbufegava després de la finalització del partit. L’equip, després d’una gran primera part, havia patit massa en la segona per aconseguir cordar la victòria. “Enfadat no estic, però sí una mica decebut. Hem d’estar contents perquè no hem empatat, perquè després de quatre partits hem tornat a guanyar i sabem que a casa ens hem de fer forts”. Ara bé, va afegir el tècnic tricolor, que sense que serveixi d’excusa, sí que va trobar resposta a la baixa de tensió del grup a la represa. “Vam jugar copa dimecres i es nota, l’Ebro no tenia