L'FC Andorra s'enfrontarà al Leganés a la Copa del Rei

El duel es disputarà al Principat a partit únic el 18 de desembre

Actualitzada 17/11/2019 a les 13:04

Redacció Andorra la Vella

El sorteig de la primera ronda de la Copa del Rei ha emparellat aquest matí l'FC Andorra amb el Leganés. El conjunt del Principat, que ha estat l'últim dels equips del primer bombo en sortir, tenia assegurat enfrontar-se a un conjunt de Primera Divisió, tret dels quatre que disputen la Supercopa d'Espanya. Finalment, l'equip dirigit per Javier Aguirre serà el rival dels de Gabri Garcia en l'eliminatòria a partit únic. L'enfrontament es durà a terme el proper 18 de desembre a Andorra, en un camp encara per determinar. L'Estadi Nacional és l'escenari més probable per dur a terme el duel ja que Prada de Moles podria no tenir les condicions d'il·luminació necessàries per a la retransmissió televisiva.