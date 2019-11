Doble èxit

L’empat aconseguit a Elbasan davant Albània va permetre la selecció signar dues fites mai registrades fins dimecres. Andorra va anotar dos gols fora de casa en partit oficial i, a més, l’autor va ser el mateix: Cristian Martínez, KikiGol.

Una prova del creixement orgànic que està experimentant la selecció absoluta de futbol són les petites fites que, darrerament, està aconseguint. No només això, sinó que altres dues estan ja al llindar.

L’històric empat (2-2) a Elbasan davant Albània va obrir la porta a la glòria a la selecció i a Cristian Martínez, un dels pals de paller del vestidor tricolor. Per primera vegada en partit oficial, Andorra va aconseguir fer dos gols fora de casa i, a més, per primer cop un jugador va fer un doblet, Cristian Martínez, Kiki, que va entrar per mèrits propis al llibre d’història de