Joan Verdú obté bones sensacions als entrenaments de supergegant

Actualitzada 14/11/2019 a les 07:03

Després de la greu lesió que va patir el desembre del 2018, Joan Verdú ha estat entrenant dur per poder tornar al més aviat possible a l’alta competició i per fer-ho amb el màxim de competitivitat.

Durant l’estiu va fer una pretemporada centrada a recuperar la forma i evitar les sobrecàrregues, i en les últimes jornades, a Stelvio, va provar-se ja en disciplines de velocitat com el supergegant, on va obtenir sensacions molt positives. L’esquiador va compartir estada amb Matias Vargas i Kevin Corrieu, també de la FAE, i amb corredors gals, com Nils Alphand, Lucas Perrier i Sacha Fivel, i sempre va acabar entre els primers llocs.

Després d’aquest entrenaments, Verdú va manifestar que “fer supergegant m’anava bé perquè m’aporta coses molt bones, vam entrenar una setmana i sorprenentment va anar molt bé”, i va afegir que “vaig notar molt bones sensacions des del principi”.